Il presidente ucraino e il segretario generale dell’Onu hanno concordato i criteri per una possibile missione Onu a Zaporizhzhia. Volodymyr Zelensky e Antonio Guterres si sono incontrati a Leopoli per discutere del conflitto con la Russia. E hanno definito i parametri per un intervento dell’Aiea ( Agenzia internazionale per l’energia atomica). Entrambi hanno incontrato anche il presidente turco Recep Tayyp Erdogan per discutere della ripresa del negoziato con i russi.