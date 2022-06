La band di Chicago ha pubblicato il dodicesimo album. Cruel Country dei Wilco è un po’ sottotono rispetto all’attesa.

Cruel Country è il dodicesimo album dei Wilco, straordinaria band di Chicago guidata dal cantante e chitarrista Jeff Tweddy. Riporto questo articolo dell’Enciclopedia Britannica che racconta chi sono i Wilco.

C’era molta attesa per la proposta musicale di questo gruppo che non registrava da prima del Covid. Cruel Country, doppio album con 21 brani registrato al Lift di Chicago, è un po’ sottotono rispetto alla produzione musicale precedente. Così, a giudizio di chi scrive.

Ho ascoltato e riascoltato decine di volte le proposte musicali e percepisco che manca qualcosa. Forse lo sprint e l’energia. Ci ho riflettuto molto.

Il taglio musicale si sposta in prevalenza sulla ballata con impronta country. Molte recensioni hanno insistito su questo aspetto. Mi piace rilevare che i Wilco, per chi come me li ha seguiti dall’inizio, hanno sempre avuto nel loro Dna la country-music. Anche un album mitico come Being There aveva le sue radici nel sound rurale e rustico. Non a caso sono, insieme ai cugini Uncle Tupelo, gli inventori dell’alternative country.

Voglio essere chiaro. Cruel Country è comunque un grande disco, confezionato da musicisti di alto livello e parolieri degni della folk-song americana. Manca però qualcosa. Alcuni brani sembrano trascinarsi e danno l’idea di una band stanca. No i Wilco possono fare di più, molto di più. Come hanno dimostrato con alcuni gioielli che da soli valgono l’intero album. Ascoltate Hearst Hard to fine (vagamente beatlesiana), Ambulance o The Universe. Lì trovate i Wilco che ci piacciono e che abbiamo amato nel passato. Se devo esprimere un giudizio complessivo direi che Cruel Country è l’album della maturità della band, quello in cui la vena creativa indebolita dagli anni si unisce all’esperienza e alla ricerca.

Infine, la vera novità è un’altra. I Wilco hanno annunciato anche la ristampa del loro disco più celebre Yankee Hotel Foxtrot. Esce il 16 settembre 2022.

Wilco: Cruel Country

Valutazione Notiziario Estero: ***1/2

Le 21 tracks dell’album:

01. I Am My Mother

02. Cruel Country

03. Hints

04. Ambulance

05. The Empty Condor

06. Tonight’s the Day

07. All Across the World

08. Darkness Is Cheap

09. Bird Without a Tail / Base of My Skull

10. Tired of Taking It Out on You

11. The Universe

12. Many Worlds

13. Hearts Hard to Find

14. Falling Apart (Right Now)

15. Please Be Wrong

16. Story to Tell

17. A Lifetime to Find

18. Country Song Upside-Down

19. Mystery Binds

20. Sad Kind of Way

21. The Plains

La discografia dei Wilco

1995 – A.M.

1996 – Being There

1999 – Summerteeth

2002 – Yankee Hotel Foxtrot

2004 – A Ghost Is Born

2007 – Sky Blue Sky

2009 – Wilco (The Album)

2011 – The Whole Love

2015 – Star Wars

2016 – Schmilco

2019 – Ode to Joy

2022 – Cruel Country