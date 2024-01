Usa 2024: il repubblicano Ron de Santis abbandona le primarie

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha abbandonato la corsa presidenziale del 2024 e ha annunciato di appoggiare Donald Trump.

L’annuncio video a sorpresa arriva prima delle primarie repubblicane del New Hampshire di questa settimana.

DeSantis ha abbandonato diversi appuntamenti mediatici pianificati e aveva programmato un unico evento nel New Hampshire.

Il suo ritiro lascia Nikki Haley come l’unico rivale significativo di Trump.

DeSantis ha annunciato il suo abbandono in un video di quasi cinque minuti su X, che arriva sette mesi dopo un inizio difficile per la sua campagna presidenziale.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

– Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024