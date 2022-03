Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che l’Ucraina è pronta a discutere durante i negoziati l’adozione di uno stato di neutralità come parte di un accordo di pace. Zelensky ha però specificato che l’accordo dovrà essere approvato da un referendum e garantito da terze parti. Il leader ucraino ha fatto queste dichiarazioni in un incontro con la stampa indipendente russa. Inoltre, il capo dell’intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, ha aggiunto che la Russia vuole trasformare l’Ucraina come la Corea, divisa in nord e sud. Nel caso ucraino si tratterebbe di Ucraina occidentale e orientale.