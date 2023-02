Gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina anche i missili di lungo raggio. Il governo degli Stati Uniti si prepara a approvare un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina del valore di 2 miliardi di dollari. Tra gli aiuti previsti ci sono razzi e proiettili d’artiglieria a lunga gittata.

Lo scrivono i media ucraini e la stampa Usa. La Casa Bianca annuncerà ufficialmente il nuovo invio di armi entro la fine di questa settimana. Saranno forniti i razzi Glsdb dalla gittata di 150 chilometri, proiettili d’artiglieria di precisione da 155 millimetri, componenti per i sistemi di difesa aerea Patriot e una ulteriore fornitura di armi anticarro spalleggiabili Javelin.

Joe Biden parlerà direttamente con Volodymyr Zelensky dei prossimi invii di armi statunitensi all’Ucraina. E’ la risposta alla richiesta di Kiev di ottenere armi più sofisticate per far fronte all’offensiva delle forze russe prevista per questo mese di febbraio. Biden ha però ribadito che non saranno consegnati all’Ucraina i cacciabombardieri F-16. L’Ucraina, che la scorsa settimana ha strappato agli Stati Uniti e ai loro alleati l’impegno a fornire centinaia di carri armati, preme per ottenere anche aerei da combattimento.