Ucraina: cos’è il Piano Danilov per la Crimea

Kiev pubblica le misure che saranno attuate nella penisola una volta tornata sotto controllo dell’Ucraina. Per la Russia è cosa da malati. Cosa prevede il piano Danilov per la Crimea.

Un funzionario ucraino ha pubblicato il piano delle misure che il governo di Kiev prenderà una volta riconquistata la Crimea. Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina, ha reso pubblico su Facebook il progetto che prevede, tra le altre cose, anche lo smantellamento del ponte strategico di Kerch che collega la penisola di Crimea alla Russia.

La rivelazione del piano arriva mentre l’esercito di Volodymyr Zelensky sta preparando la controffensiva di primavera. L’obiettivo dell’attacco è di ottenere nuove conquiste, rilevanti sotto il profilo strategico, dopo 13 mesi di guerra e dare una svolta per mettere fine all’invasione russa.

Vladimir Putin ha annesso la Crimea alla Russia nel 2014. La maggior parte degli Stati del mondo non ha riconosciuto la penisola come territorio russo. Lo status della Crimea è un elemento chiave in qualsiasi negoziato di pace. La cessazione delle ostilità tra Russia e Ucraina deve passare per forza da qui.

Ma il Cremlino ha una politica estera chiara: chiede che l’Ucraina riconosca la sovranità russa sulla Crimea, oltre a riconoscere le conquiste dell’esercito di Mosca sui territori in questi 13 mesi, includendo quelli del Donbass annessi con il referendum dello scorso anno. Per il governo russo sono condizioni di pace.

Kiev ha rifiutato questa condizione, come ha già avuto modo di far rilevare su scala mondiale il presidente Zelensky. Per il governo ucraino qualunque colloquio di pace può iniziare solo quando le truppe russe lasceranno tutti i territori occupati, Crimea inclusa. Il piano Danilov riaccende quindi l’attenzione internazionale attorno a possibili colloqui di pace.

Cosa prevede il piano ucraino

Il piano prevede che tutti i cittadini russi che si sono trasferiti in Crimea dopo il 2014 devono essere espulsi e tutti gli accordi immobiliari stipulati sotto il dominio russo annullati.

Lo smantellamento del ponte di Kerch, 19 chilometri, che la Russia ha costruito in Crimea. A ottobre, un camion bomba ha gravemente danneggiato il ponte, che è il più lungo d’Europa e simbolo della conquista della penisola da parte di Mosca.

La Russia ha riparato la sezione danneggiata del ponte e ripristinato il flusso di rifornimenti verso la Crimea, che è stato uno snodo chiave per l’esercito russo durante la guerra. Mosca ha accusato l’intelligence militare ucraina dell’attacco. Kiev non ha rivendicato la responsabilità, ma in passato i funzionari ucraini avevano ripetutamente minacciato di colpire il ponte.

Danilov ha anche fatto riferimento alla necessità di rinominare la città di Sebastopoli, che è stata la base principale della flotta russa del Mar Nero sin dal XIX secolo. Ha scritto che potrebbe essere chiamato Oggetto n. 6 prima che i parlamenti ucraini scelgano un altro nome, suggerendo Akhtiar come un villaggio che un tempo sorgeva dove si trova ora la città.

La reazione russa

Il capo di Sebastopoli nominato da Mosca, Mikhail Razvozhayev, ha definito “malato” il piano di Danilov. “Sarebbe sbagliato trattare seriamente i commenti dei malati. Devono essere curati, ed è quello che stanno facendo i nostri militari”, ha detto Razvozhayev all’agenzia di stampa statale russa Tass.

Da Europa e Stati Uniti non ci sono ancora reazioni.

Aspettando la controffensiva ucraina

Danilov ha pubblicato il suo piano mentre le truppe ucraine si preparano a utilizzare armi occidentali appena fornite, tra cui dozzine di carri armati, per sfondare le difese russe e reclamare le aree occupate in una controffensiva prevista già questo mese.

Le truppe russe stanno cercando di catturare la roccaforte ucraina chiave di Bakhmut come parte dei loro sforzi per prendere tutta la provincia di Donetsk, che fa parte del cuore industriale orientale dell’Ucraina del Donbass. La campagna di 8 mesi per Bakhmut è la battaglia più lunga e potenzialmente più mortale della guerra.

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio 2022, la guerra ha distrutto intere città e ucciso decine di migliaia di persone.

Il ministro dello sport ucraino Vadym Huttsait, riprendendo l’appello di Kiev a escludere la Russia dalle Olimpiadi, ha affermato che il bilancio delle vittime include 262 atleti ucraini Tra queste c’è Vitalii Merinov, quattro volte campione del mondo di kickboxing. Merinov, che si era unito alle forze armate ucraine, è morto venerdì per le ferite riportate in azione, secondo il sindaco della città occidentale di Ivano-Frankivsk.