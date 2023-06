Ucraina: cosa sappiamo della diga che non c’è più

By

La grande diga di Nova Khakhovka non c’è più. La guerra tra Ucraina e Russia l’ha distrutta. Cos’è successo? Perché l’attacco alla diga?

La grande diga di Nova Khakhovka non c’è più. L’esplosione che l’ha distrutta ha scatenato un’inondazione d’acqua nella regione Ucraina di Kherson occupata dai russi.

Subito dopo sono rimbalzate le accuse reciproche. L’esercito ucraino e la Nato hanno accusato la Russia di aver fatto saltare in aria la diga, mentre i funzionari russi hanno incolpato gli ucraini.

Mentre Mosca e Kiev si incolpano a vicenda, sta avvenendo l’evacuazione degli abitanti, almeno 40.000, nelle aree circostanti. Lasciano le loro case, le loro cose, fuggendo per il timore che eventuali inondazioni possano essere catastrofiche. Gli sfollati, che hanno resistito alla guerra, sanno di essere vulnerabili di fronte alla forza della natura.

Cosa sappiamo della diga?

Dov’è la diga? La centrale idroelettrica di Kakhovka si trova nella città di Nova Kakhovka, nella regione ucraina di Kherson, attualmente sotto l’occupazione russa.

È stata costruita in epoca sovietica ed è una delle sei dighe che si trovano lungo il fiume Dnipro, che si estende dall’estremo nord del paese fino al mare a sud. La diga é enorme: la gente del posto la chiama il mare di Kakhovka poiché in alcuni punti non è possibile vedere l’altra sponda. La diga contiene acqua pari al Great Salt Lake nello stato americano dello Utah, secondo Reuters.

Cos’è successo?

Fin dal mattino sui social media circolano immagini che mostrano una massiccia breccia nella diga, con l’acqua già scaricata in tutta la zona di guerra e allagamento a valle in direzione di Kherson. Non è ancora chiaro quanto sia grave. Ma a seconda di quanto è grande la breccia, le inondazioni potrebbero essere devastanti. Le autorità di Kherson, a meno di 50 miglia a valle, hanno avvertito i residenti nelle parti basse della città di evacuare il più rapidamente possibile.

Il capo della regione di Kherson, Oleksandr Prokudin, ha detto alla TV ucraina che otto paesi sono già stati completamente allagati. Ha spiegato che le autorità stanno evacuando i residenti in autobus e treno e 16.000 persone si trovano in quella che ha definito una “zona critica”.

Perché l’attacco alla diga?

Non è ancora chiaro cosa abbia causato la breccia nella diga, ma l’esercito ucraino ha accusato la Russia di averla deliberatamente fatta saltare in aria. Mosca potrebbe aver temuto che le forze ucraine avrebbero utilizzato la strada sopra la diga per portare le truppe attraverso il fiume nel territorio controllato dai russi, come parte di una controffensiva.

A loro volta, i funzionari russi hanno accusato l’Ucraina di aver colpito la diga, ma dicono che solo la parte superiore dell’impianto è stata distrutta dai bombardamenti, non la diga stessa.

La diga è molto importante e ha una serie di scopi. Trattiene un vasto bacino idrico che fornisce acqua a una miriade di comunità a monte. Gli agricoltori a monte di Kakhovka fanno affidamento sull’acqua per coltivare i loro raccolti. Quindi, la distruzione della diga potrebbe avere un impatto su decine di migliaia di persone oltre a causare problemi con l’irrigazione agli agricoltori e ai residenti locali.

La diga fornisce anche acqua di raffreddamento alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, circa 150 km a monte, che è sotto il controllo russo. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha affermato che non vi è alcun rischio immediato per la sicurezza nucleare, ma sta monitorando la situazione.

Oltre a questo, la diga è un canale vitale che trasporta l’acqua dal Dnipro alla Crimea occupata dai russi, il che significa che le forniture idriche potrebbero risentirne. Dopo che la Russia ha annesso la Crimea nel 2014, l’Ucraina ha bloccato un canale che portava l’acqua da Nova Kakhovka, innescando una crisi idrica nella penisola. Le forze russe hanno riaperto il canale subito dopo l’invasione su vasta scala dello scorso anno. Ma senza la diga, l’abbassamento del livello dell’acqua potrebbe ancora una volta compromettere il flusso dell’acqua lungo il canale. La Russia ha già effettuato diversi attacchi alle dighe in tutta l’Ucraina dopo l’invasione, provocando inondazioni diffuse e interrompendo l’approvvigionamento energetico.