I rappresentanti di Armenia e Turchia si sono incontrati a Mosca per cercare di normalizzare le relazioni tra i due paesi, nel loro primo incontro dal 2010. Questo primo ciclo di colloqui tra due stati senza legami diplomatici cerca di dare il tono alla riapertura del confine tra Turchia e Armenia (che condivide un confine di circa 300 chilometri), chiuso da tre decenni; qualcosa che potrebbe aumentare il commercio e i trasporti.

L’incontro tra i rappresentanti speciali dell’Armenia e della Turchia si è svolto “in un clima positivo e costruttivo”, come hanno convenuto di sottolineare in dichiarazioni separate. Quelli inviati a Mosca si sono limitati a condividere le loro idee “preliminari” in merito al processo, secondo una nota del ministero degli Esteri turco. Tuttavia, Ankara e Yerevan restano impegnate a “continuare i negoziati senza precondizioni” e con un occhio alla “totale normalizzazione delle relazioni”, afferma la nota turca.

Il ministero degli Affari esteri armeno ha affermato di auspicare che l’incontro di Mosca porti all’instaurazione di relazioni diplomatiche e all’apertura di frontiere chiuse dal 1993. L’incontro consolida anche il ruolo della Russia, che ha anche firmato l’accordo di cessate il fuoco fuoco tra Yerevan e Baku nella guerra del Nagorno-Karabakh del 2020, come mediatore e la sua influenza nel Caucaso meridionale.

Nonostante il doloroso passato che le accomuna – l’Armenia moderna è stata fondata come rifugio per migliaia di armeni fuggiti dal genocidio iniziato nel 1915 dall’Impero Ottomano – la Turchia è stato uno dei primi paesi a riconoscere l’attuale Repubblica d’Armenia dopo la sua indipendenza dall’Unione Sovietica Unione nel 1991. Tuttavia, Ankara, che non riconosce il genocidio armeno, ha congelato le relazioni e ha chiuso il confine con l’Armenia due anni dopo in solidarietà con l’Azerbaigian, paese tradizionalmente alleato con la Turchia perché condivide molti legami culturali e linguistici.

Il blocco turco dell’Armenia avvenne quando, durante la prima guerra del Nagorno-Karabakh (territorio internazionalmente riconosciuto come parte dell’Azerbaigian ma popolato principalmente da armeni che ne chiedevano l’indipendenza), le forze armene conquistarono Kelbajar, una provincia fuori dal Karabakh, causando un esodo di massa degli azeri.

Successivamente, nel 2008, si è verificato un disgelo diplomatico quando le qualificazioni ai Mondiali in Sud Africa hanno visto Turchia e Armenia sorteggiate nello stesso girone. L’allora presidente turco, Abdullah Gül, si recò a Yerevan e tenne incontri con il suo omologo armeno, Serzh Sargsián, che aprirono le porte a una possibile normalizzazione delle relazioni. Tuttavia, il processo è fallito l’anno successivo dopo le pressioni dell’Azerbaigian, che ha effettuato investimenti significativi nel settore energetico turco e ha sostenuto che, prima di intraprendere passi verso l’apertura, l’Armenia dovrebbe restituire all’Azerbaigian il territorio del Nagorno-Karabakh e le province circostanti occupate durante il conflitto nei primi anni novanta.

Nella guerra del 2020, l’Azerbaigian ha ripreso parzialmente il controllo del Nagorno-Karabakh e della totalità delle province a maggioranza azerbaigiana circostanti. Ora, Ankara ritiene che gli ostacoli alla normalizzazione tra i due paesi siano stati rimossi. Per ora i colloqui hanno una sfumatura pratica, senza entrare in conflitti storici, come il genocidio armeno.

Se si verificasse la riapertura dei confini, l’Armenia potrebbe ottenere vantaggi economici, poiché le rotte potrebbero essere utilizzate non solo dalla Turchia, ma anche dall’Iran e persino dall’Azerbaigian. Nel frattempo, Ankara ritiene che il disgelo gioverebbe alle sue possibilità economiche nel Caucaso, compresa l’Armenia (il governo di Yerevan ha recentemente revocato l’embargo sui prodotti turchi decretato per protestare contro il sostegno militare turco all’Azerbaigian durante l’ultima guerra del Karabakh).

Inoltre, nell’ambito dell’accordo di pace tra Yerevan e Baku, sarà istituito un corridoio ferroviario che collegherà l’Azerbaigian con la sua enclave di Nakhchivan (separata dal territorio armeno), cosa che la Turchia intende utilizzare per stabilire vie di comunicazione diretta per il trasporto dei suoi merci in Asia centrale. . Allo stesso tempo, si prevede che il commercio attraverso il nuovo confine migliorerà la situazione economica sia della Turchia orientale (la più povera del paese) che dell’Armenia.

(Fonte: El Paìs)