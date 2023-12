Tra Ue e Ucraina

Giornata ricca di sorprese sul piano internazionale. Il Consiglio Europeo approva l’avvio dei negoziati per l’adesione di Ucraina e Moldavia all’Unione Europea. Il premier ungherese Viktor Orbàn esce durante la votazione. Zelensky esulta. Vladimir Putin tiene invece la prima conferenza stampa di fine anno dal tempo della pandemia. Ha ribadito che ci sarà la pace solo quando la Russia avrà raggiunto i suoi obiettivi. Tra questi la denazificazione dell’Ucraina. Putin ha anche detto che sono 617 mila i soldati mandati in Ucraina e che non ne saranno inviati altri. Il presidente russo ha criticato la controffensiva ucraina dicendo che è fallita sulla sponda orientale del fiume Dnipro. Intanto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato da Bruxelles, che abbandonare l’Ucraina significa aprire una porta a Putin e che il presidente russo non si fermerà dopo l’Ucraina ma cercherà di prendere altri paesi.

