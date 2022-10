Tensione Russia Nato all’ombra dell’atomica

La Russia getta benzina sul fuoco, mentre i suoi ambasciatori provano a spegnerlo. In una nota il Cremlino ha detto che il conflitto Russia Nato si fa più vicino se gli Stati Uniti continuano a fornire armi a Kiev. Di contro, l’ambasciatore russo a Parigi fa sapere che non c’è alcun motivo per utilizzare armi atomiche. Quello in Italia invece dichiara ironicamente che le armi a Kiev non servono a risolvere la questione del caro bollette.

Un servizio del Times riporta che la Russia potrebbe tentare un test nucleare ai confini ucraini o sul mar Nero. Putin si sente braccato e isolato all’interno e a livello internazionale. Può quindi essere pericoloso, dice il direttore della CIA Bill Burn.

Intanto, Kiev comunica che le forze di difesa ucraine hanno liberato 1.534 insediamenti occupati dalle truppe russe, di cui 483 nella regione di Kharkiv. In particolare sono gli insediamenti di Vyimka, Maiorsk, Spirne, Ozerianivka, Bakhmutske, Kamianka and Ternovi Pody. Gli ucraini sono avanzati di 30 km nella regione di Kherson. Il ministero della difesa russo ha confermato il ritiro dei suoi militari dall’area di kherson per circa 30 km. Anche nell’area di Kharkiv prosegue l’avanzata Ucraina.