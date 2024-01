Taiwan: Lai vince le elezioni e fa arrabbiare la Cina

Gli elettori taiwanesi hanno scelto William Lai come loro presidente in un’elezione storica, cementando un percorso sempre più divergente da quello cinese.

La mossa ha fatto arrabbiare Pechino, che poco dopo i risultati ha rilasciato una dichiarazione in cui insisteva sul fatto che “Taiwan fa parte della Cina”.

Anche se Pechino ha chiesto una “riunificazione pacifica”, non ha escluso l’uso della forza.

Aveva presentato le elezioni di Taiwan come una scelta tra “guerra e pace”.

Negli ultimi mesi la Cina ha intensificato la propria presenza militare nell’isola, aumentando i timori di un possibile conflitto.

Il governo comunista di Pechino insulta il Partito Democratico Progressista (DPP), filo-sovranista di Lai, che governa Taiwan da otto anni.

Vincendo il terzo mandato presidenziale consecutivo senza precedenti per il suo partito, Lai ha aperto nuove strade. Nelle sue prime dichiarazioni dopo la concessione dei suoi avversari, ha segnalato che questa era una traiettoria irreversibile.

Più tardi, rivolgendosi a decine di migliaia di sostenitori estasiati per le strade di Taipei, Lai ha definito la sua vittoria un trionfo della democrazia.

“Lo abbiamo fatto. Non abbiamo lasciato che forze esterne influenzassero le nostre elezioni. Questo perché abbiamo deciso che solo noi possiamo scegliere il nostro presidente”, ha detto. Nel periodo precedente alle urne, Taiwan aveva accusato la Cina di aver tentato di interferire con il processo.

Ma Lai aveva un messaggio anche per la Cina.

Ha detto ai giornalisti di essere favorevole a maggiori scambi e dialogo rispetto all’ostruzionismo e ai conflitti, e ha chiesto pace e stabilità con Pechino.

Allo stesso tempo, ha aggiunto, “manterrà lo status quo attraverso lo Stretto” – senza cercare l’indipendenza né l’unificazione con la Cina – e si impegnerà a “salvaguardare Taiwan dalle minacce della Cina”.

Pechino ha etichettato Lai come un “separatista” e un “piantagrane” per le osservazioni che ha fatto in passato a sostegno dell’indipendenza di Taiwan, che vede come una linea rossa.

Ma negli ultimi mesi ha dichiarato che non avrebbe perseguito l’indipendenza formale.

Il 40% dei voti di Lai lo ha collocato comodamente davanti a Hou Yu-ih del principale partito di opposizione Kuomintang (KMT). Dal 2000, Taiwan si è alternata tra il DPP e il KMT, più amichevole con Pechino.

Il politico anticonformista Ko Wen-je del Partito popolare di Taiwan, un partito nuovo arrivato sulla scena politica di Taiwan e popolare tra i giovani elettori, ha ottenuto un quarto dei voti.

