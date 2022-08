Stati Uniti e Cina: cinque libri da leggere

Il dibattito al centro delle riflessioni di analisti internazionali è la relazione pericolosa tra Stati Uniti e Cina. Quali sono i cinque libri da leggere per capire cosa succede?

Stati Uniti e Cina stanno rivedendo il loro posizionamento nel mondo. Washington sta perdendo la sua egemonia e vede sfuggire di mano un ordine internazionale fondato sul liberalismo. Pechino contesta il sistema internazionale attuale e rimette in discussione le regole. Foreign Policy si chiede che forse è il momento di accorgerci che i valori occidentali non sono accettati da tutti. Ciò che a noi sembra naturale, non lo è per la Cina né per altri Paesi come Russia, Iran, Corea del Nord.

La tensione “a corrente alternata” tra americani e cinesi potrebbe portare a un conflitto? O a una nuova guerra fredda? Cosa ci insegna la storia delle relazioni internazionali? Per capirlo, ecco cinque letture che ci spiegano cosa potrebbe succedere dopo un’attenta riflessione dei rapporti tra le due super potenze.

Graham Allison: Destinati alla guerra. Possono America e Cina sfuggire alla trappola di Tucidide? (Fazi Editore, 2018). L’autore, professore a Harvard, fa un’analisi lucida e realistica delle relazioni tra Washington e Pechino. Federico Rampini: La seconda guerra fredda. Lo scontro per il nuovo dominio globale (Mondadori, 2021). Rampini, storica firma di Repubblica, analizza e approfondisce come la competizione tra Stati Uniti, Cina e Russia stia facendo mutare il mondo che conoscevamo. Danilo Taino: Scacco all’Europa– La guerra fredda tra Cina e Usa per il nuovo ordine mondiale (Solferino, 2019). Noah Feldman: Cool War. Stati Uniti e Cina. Il futuro della competizione globale (Il Saggiatore, 2014). Dal concetto di guerra fredda a quello di guerra fresca. E’ questa la nuova etichetta per la competizione tra i due colossi negli anni a venire. Come Stati Uniti e Cina eviteranno i rischi del caos e dell’instabilità? Alessandro Aresu: Le potenze del capitalismo politico. Stati Uniti e Cina (La nave di Teseo, 2020). Un libro interessante che spiega la competizione tra Stati Uniti e Cina sotto l’aspetto economico e del diritto. L’autore è consigliere scientifico della rivista Limes.

Per chi volesse avere una conoscenza storica più approfondita delle relazioni tra i due paesi, consiglio la lettura del celebre libro di Henry Kissinger (Cina, Mondadori 2018). Kissinger, consigliere per la sicurezza nazionale di Richard Nixon, racconta la sua esperienza con la Cina e della sua prima missione diplomatica a Pechino nel 1971. Da qui un’analisi approfondita delle relazioni e sviluppi tra i due paesi.