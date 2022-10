Star Wars in soccorso dell’Ucraina

By

Anche Star Wars va in soccorso dell’Ucraina. Uno dei protagonisti della trilogia originale cinematografica, Mark Hamill che ha interpretato Luke Skywalker, è impegnato in prima persona per raccogliere fondi necessari a acquistare e donare droni a Kiev.

L’attore ha spiegato che il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto molti riferimenti al film ed è facile capire il perché. In questa guerra, ha detto l’attore di Hollywood, la Russia è paragonabile all’impero del male che ha invaso una nazione sovrana. Di conseguenza, Mark Hamill sostiene e promuove il progetto United24, lanciato dal governo ucraino con l’attore testimonial. Gli ucraini hanno bisogno di droni, ha dichiarato Hamill, perché ne hanno ma non abbastanza, la Russia ne ha di più.