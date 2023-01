Sistemi di difesa missilistica e aerea spuntano sui tetti di Mosca

Sui social media russi e non sono circolate immagini e video che mostrano i sistemi di difesa aerea e missilistica piazzati su diversi tetti di Mosca. In molti hanno pensato che la Russia si stia preparando a difendersi da possibili attacchi. Il Cremlino non ha dato alcuna spiegazione.

Nelle foto pubblicate da diversi social media si vede il sistema antiaereo Pantsir-S1 collocato sui tetti di alcuni edifici nel centro di Mosca, a circa 2 km a est del Cremlino. Un Pantasir è collocato persino sul tetto del Ministero della Difesa che si trova di fronte a Gorky Park lungo la Moskva, il fiume che attraversa la città e da cui ha preso il nome.

L’agenzia stampa francese (Afp) ha confermato la presenza della difesa antiaerea e antimissilistica. Non ha però ottenuto risposte dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov al quale è stata chiesta una spiegazione in merito. Peskov ha detto di rivolgersi al Ministero della Difesa. Ma anche da qui non è stata data alcuna spiegazione alla domanda posta dall’Afp.

Il Pantsir-S1 è un sistema di difesa aerea progettato per proteggere da una varietà di armi tra cui aerei e missili balistici e da crociera. Media indipendenti in lingua russa hanno riferito che un altro sistema Pantsir è stato installato a circa 10 km (6 miglia) dalla residenza del presidente Vladimir Putin a Novo-Ogaryovo, fuori Mosca.

Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli interni ucraino, ha pubblicato un video sui social media che mostrava la contraerea situata nelle vicinanze della residenza di Putin. “Cosa sta succedendo, ci si chiede?” Scrive Gerashchenko.

Another air defense complex was spotted in Moscow region, 10 km from Putin’s residence.

The video was reportedly taken on 6th January near Zarechye village, Odintsovo district. Supposedly it is Pantsir C1.

What is going on, one wonders? pic.twitter.com/UNeuiJRMZ4

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 20, 2023