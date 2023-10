Slovacchia: vince le elezioni il partito populista

Il partito populista filo-Mosca guidato dall’ex primo ministro Robert Fico ha vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia, con quasi tutti i voti conteggiati.

Il partito Smer-SSD era in netto vantaggio con quasi il 24% dei voti, nonostante gli exit poll suggerissero la vittoria di un partito centrista liberale.

Smer ha promesso la fine immediata del sostegno militare all’Ucraina.

Fico è stato costretto a dimettersi dalla carica di Primo Ministro in seguito all’omicidio del giornalista investigativo Jan Kuciak nel 2018.

Ci si aspetta che avvii i colloqui di coalizione per formare il prossimo governo.