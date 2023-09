Singapore: il presidente di continuità

Tharman Shanmugaratnam è il nuovo presidente di Singapore dopo avere ottenuto il 70% dei voti nelle elezioni del 1 settembre. Dietro di lui ci sono il finanziere Ng Kok Song con il 16 per cento e l’imprenditore Tak Lin Lian con il 14 per cento delle preferenze. Tharman, classe 1957, si è candidato come indipendente e ha una lunga carriera politica alle spalle. Attualmente ricopre il ruolo di ministro per le politiche sociali e consigliere economico del primo ministro Lee Hsieng Loong. È anche presidente dell’autorità monetaria di Singapore. Nella sua lunga militanza politica è stato vicepremier, ministro delle finanze per nove anni, dell’istruzione per cinque anni. Ha avuto anche incarichi internazionali. La sua elezione, scrive al Jazeera, è la prova che a Singapore c’è ancora molta fiducia nel People’s Action Party, il partito che governa dal 1965.