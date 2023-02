Se non ora quando? Finlandia e Svezia dentro la Nato a Vilnius

Al summit Nato di Vilnius, i due paesi scandinavi vogliono essere ammessi nell’Alleanza.

Il presidente finlandese Sauli Niinistö chiede che Finlandia e Svezia siano ammesse alla Nato nel summit dell’alleanza militare a Vilnius l’11 e 12 luglio.

Se non ora quando? Si chiede il presidente, che fa un appello agli Stati Uniti per fare pressione su Turchia e Ungheria. I due paesi non hanno ancora ratificato l’accesso di Helsinki e Stoccolma. La procedura di adesione prevede che ci sia l’unanimità degli Stati soci ad accogliere nuovi membri. Budapest ha però promesso di ratificare l’ingresso a febbraio, mentre dalla Turchia, ora sconvolta dal sisma, non si hanno notizie.