Se continua la resistenza ucraina

La Russia non si aspettava una resistenza ucraina così forte. Non va la “guerra lampo” di Putin.

Non date per scontato l’esito dell’assedio di Kiev. Come in tutte le guerre nulla è scontato e la successione degli eventi può cambiare il corso delle cose.

A Mosca si stanno accorgendo di quanto ciò sia vero. La resistenza dell’Ucraina – riportano le agenzie internazionali- sta ritardando la tabella di marcia dei generali russi.

La Russia, come hanno detto due funzionari americani, probabilmente non si aspettava di trovare una resistenza così forte. I militari di Mosca stanno avanzando meno rapidamente del previsto. L’assedio di Kiev mostra che gli ucraini sono disposti a vendere cara la loro pelle.

Chiedetevi quindi cosa succederà se in altre città ucraine si verifica la stessa resistenza. Probabilmente i russi conquisteranno Kiev prima o poi. Ma se il muro dei patrioti ucraini resiste anche in altre città, la “guerra lampo” versione Vladimir Putin sarebbe uno smacco militare per il gigante euroasiatico, anche nel caso di un’invasione totale.

In guerra, come sapete, pesa la percezione della forza. L’avversario non teme solo la potenza militare ma anche l’invincibilità, cioè la sensazione di avere davanti a sé un belligerante che avanza superando facilmente ogni ostacolo. Il primo stop riduce questa percezione di forza russa. E rafforza la convinzione che Putin sarà costretto a negoziare.