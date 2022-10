Scontri in Cisgiordania: due morti a Jenin per attacco israeliano

L’esercito israeliano stava cercando un terrorista palestinese.

Gli scontri tra esercito israeliano e palestinesi in Cisgiordania hanno visto il tragico epilogo della morte di due ragazzi di 25 anni. L’attacco isreliano è avvenuto a Jenin, nella parte settentrionale della West Bank (o Cisgiordania). Le forze di Israele cercavano a Jenin un terrorista, Muhammad Abu Zina, trovando resistenza da parte dei palestinesi. Hanno però arrestato, Saleh Samir Abu Zina, fratello di Muhammad e già condannato due volte per attività terroristiche.

Negli ultimi mesi, gli israeliani hanno intensificato i raid per la cattura dei terroristi sia in Cisgiordania sia nella striscia di Gaza. La tensione tra forze di sicurezza israeliane e palestinesi è alle stelle.

Lo dimostra quanto successo nel quartiere di Shuafat, Gerusalemme Est. Un agente di polizia di frontiera di 22 anni è in condizioni critiche e una guardia di sicurezza è in gravi condizioni dopo che un terrorista ha aperto il fuoco in direzione di un posto di blocco all’ingresso del quartiere di Shuafat a Gerusalemme est. Secondo quanto riferito, anche una terza persona è stata leggermente ferita nell’attacco e le forze di sicurezza israeliane stanno cercando il sospetto dietro la sparatoria che non è stato ancora localizzato.