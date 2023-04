San Francisco è pronta per i veicoli di trasporto senza conducente

A San Francisco, Cruise e Waymo sono a un passo dall’autorizzazione per il trasporto di passeggeri con veicoli senza conducente.

A San Francisco due servizi di trasporto senza conducente stanno per avere l’approvazione formale per condurre passeggeri 24 ore su 24 in una delle città più densamente popolate degli Stati Uniti. I veicoli non avranno nessuno seduto al posto di guida.

Se Cruise, una filiale di General Motors, e Waymo, uno spin-off di Google, raggiungessero il loro obiettivo prima della fine dell’anno, San Francisco diventerebbe la prima città degli Stati Uniti con due servizi totalmente senza conducente in concorrenza con Uber, Lyft e i taxi tradizionali, che dipendono tutti sulle persone per condurre le automobili.

Ma Cruise e Waymo devono ancora superare alcune prove. Come blocchi stradali, oppure fermate inaspettate dei veicoli, intasamento del traffico con il rischio di mettere in pericolo la sicurezza pubblica.

Se San Francisco non è più San Francisco

Cruise ha già fatto pagare i passeggeri per le corse senza conducente nelle parti meno congestionate di San Francisco durante le ore notturne dallo scorso giugno. Waymo ha offerto corse senza conducente gratuite in un’area più ampia della città in attesa dell’autorizzazione per iniziare a caricare i passeggeri in veicoli robotici su cui Google ha iniziato a lavorare segretamente 14 anni fa.

Lo sforzo per scatenare duelli di servizi senza conducente in tutta San Francisco si preannuncia solo come il primo passo di un’espansione molto più ambiziosa centrata in California, uno stato in cui sono attualmente registrati oltre 35 milioni di veicoli guidati da esseri umani.

Cruise ha recentemente chiesto il permesso di iniziare a testare i suoi veicoli robotici in tutta la California a velocità fino a 55 miglia all’ora (88 chilometri all’ora) – 25 miglia all’ora (40 chilometri all’ora) sopra la velocità massima per i suoi robotaxi a San Francisco. Waymo sta già testando le sue auto senza conducente a Los Angeles, la seconda città più grande degli Stati Uniti.

Cruise inizia a testare i suoi robotaxi ad Austin, in Texas, così come a Phoenix, dove dal 2020 il servizio di trasporto senza conducente di Waymo trasporta passeggeri sulle strade dell’Arizona che sono molto meno congestionate e impegnative rispetto alle strade di San Francisco.

“Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma sta migliorando a un ritmo piuttosto rapido”, ha dichiarato all’Associated Press il CEO di Cruise Kyle Vogt. “Man mano che viene messo a punto, diventerà davvero elegante nel tempo, ma anche la sicurezza continua a migliorare.”

Sia Cruise che Waymo hanno recentemente annunciato che le loro flotte senza conducente hanno percorso ciascuna più di 1 milione di miglia senza incidenti gravi. Ma i loro robotaxi hanno anche avuto problemi fastidiosi a San Francisco che hanno causato problemi al traffico e altri fastidi che minacciano di creare disagi alle persone o, peggio, bloccare i veicoli di emergenza che intervengono verso un incendio o altro.

Intanto, dozzine di altre società tecnologiche e case automobilistiche si sono unite in una corsa per sviluppare la tecnologia delle auto a guida autonoma a un costo collettivo di oltre $ 100 miliardi. Il loro obiettivo finale è fare soldi con i conducenti robotici che sono più sicuri e meno costosi dei conducenti umani. Robotaxis potrebbe anche abbassare i prezzi per i passeggeri, anche se Vogt ritiene che i consumatori potrebbero essere disposti a pagare di più per le corse senza uno sconosciuto al volante.

Gli investimenti finora hanno prodotto un miscuglio di successi, flop e iperboli da parte di artisti del calibro del CEO di Tesla Elon Musk, che quasi quattro anni fa aveva previsto che la casa automobilistica elettrica avrebbe gestito un enorme servizio di robotaxi entro la fine del 2020.

La General Motors, proprietaria di Cruise, è comunque così fiduciosa che i robotaxi guideranno in modo più responsabile degli umani e saranno in grado di espandere il servizio senza conducente in più mercati statunitensi. Ha fatto anche la previsione azzardata lo scorso autunno che Cruise avrebbe generato $ 1 miliardo di entrate entro il 2025, un grande salto rispetto alle entrate di Cruise di $ 106 milioni l’anno scorso, quando ha perso anche quasi $ 2 miliardi.

Questo ottimismo è in netto contrasto con l’esperienza scoraggiante di un’altra leggendaria casa automobilistica, Ford Motor, che ha pagato $ 1 miliardo nel 2017 per acquisire la startup senza conducente Argo AI, solo per chiudere la divisione lo scorso ottobre e ingoiare una perdita di $ 2,7 miliardi dopo aver fallito nel trovare un acquirente per la tecnologia.