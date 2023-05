Russia: i profitti di Gazprom da gas naturale sono crollati del 41%

Nel 2022, il colosso energetico russo ha avuto un crollo del 41% dei profitti da esportazione di gas naturale.

Gazprom, la società di gas naturale di proprietà statale che è un pilastro dell’economia russa, ha annunciato che i suoi profitti per il 2022 sono crollati di oltre il 40% e ha dichiarato che non pagherà un dividendo per l’intero anno.

La notizia ha fatto scendere le azioni Gazprom di circa il 4% alla borsa di Mosca. Lo stato possiede poco più del 50% della società.

I profitti per l’anno sono stati di 1.226 trilioni di rubli ($ 15,4 miliardi), il 41% in meno rispetto al 2021.

La società ha individuato tra le cause una tassa introdotta lo scorso anno per aumentare le casse del governo come motivo del declino. Ma Gazprom ha anche perso la maggior parte dei suoi clienti europei a causa del conflitto in Ucraina e ha cercato di rafforzare la sua attività di esportazione con maggiori forniture alla Cina e ad altri mercati.