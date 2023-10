Repubblica Democratica del Congo: il premio Nobel presidente

Denis Mukwege ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali della Repubblica Democratica del Congo. Mukwege, 68 anni, medico, ha vinto il Premio Nobel per la pace per il suo lavoro sulla violenza sessuale in guerra. Il Nobel congolese ha fatto l’annuncio davanti a una folla di sostenitori nella capitale della RDC, Kinshasa, sfidando l’attuale presidente Felix Tshisekedi alle prossime elezioni di dicembre. Mukwege, un ginecologo chirurgico che ha vinto il Premio Nobel nel 2018 insieme all’attivista yazida Nadia Murad per gli sforzi nella lotta all’uso della violenza sessuale come arma di guerra, vuole ora di affrontare i problemi che affliggono la Repubblica Democratica del Congo. Il medico ha fondato l’ospedale Panzi nell’est della RDC durante un periodo di brutale conflitto nel 1999, curando centinaia di vittime di stupro e testimoniando le ferite e le malattie loro inflitte. Oggi, la nazione centrafricana si trova ad affrontare un deterioramento della sicurezza, con numerosi gruppi di milizie, tra cui quello noto come M23, che combattono per il controllo del territorio nelle regioni orientali del paese.