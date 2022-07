Sidney McLaughlin fa il record del mondo nei 400 ostacoli femminili ai mondiali di atletica di Eugene, Oregon. La 22enne americana batte tutti nel giro di pista e chiude con 50” 68, lasciando indietro di un pezzo le avversarie. L’olandese Femke Bol (52”27) si piazza seconda e l’altra statunitense, la campionessa uscente Dalilah Muhammed (53”13), arriva terza. Entrambe finiscono lontanissime, a 1”59 e a 2”45. Ciò che colpisce è la perfezione della McLaughlin che non sbaglia un colpo. La corsa della ragazza del New Jersey è perfetta, corre come se gli ostacoli non ci fossero, arriva come se avesse fatto una passeggiata. Un’artista della corsa su pista che potrebbe tentare con grande successo anche i 400 metri piani.