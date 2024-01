Raid israeliano a Jabalia: decine di vittime civili

Un raid israeliano uccide decine di civili a Jabalia nel nord della striscia di Gaza. Netanyahu: non ci fermeremo.

Hamas dichiara che l’esercito israeliano ha compiuto un raid a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, uccidendo decine di civili tra i quali donne e bambini. Il movimento islamista accusa la comunità internazionale, e il presidente Usa Joe Biden in particolare, di tollerare l’aggressione e i crimini delle forze armate israeliane. Intanto, il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che Israele non si fermerà fino a quando Hamas non sarà eliminata. Il messaggio di Netanyahu è rivolto soprattutto agli Stati Uniti in vista della visita del segretario di Stato Usa Anthony Blinken in Israele. Il capo della diplomazia statunitense ha intrapreso un viaggio che lo porta in visita nelle principali capitali mediorientali.