I due paesi asiatici rischiarono una conflagrazione nel febbraio 2019. Lo spiega nel suo libro l’ex-segretario di Stato Usa Mike Pompeo.

India e Pakistan sono state vicine a una conflagrazione nucleare nel febbraio 2019. Lo ha detto l’ex segretario di Stato americano Mike Pompeo nel suo libro di memorie appena pubblicato.

E’ successo dopo che Nuova Delhi ha lanciato attacchi contro militanti nel territorio pakistano che avevano assaltato le truppe indiane in Kashmir. Il Pakistan dichiarò successivamente di aver abbattuto due jet militari indiani e catturato un pilota di caccia.

India e Pakistan rivendicano tutto il Kashmir, ma ne controllano solo una parte. L’India ha a lungo accusato il Pakistan di sostenere militanti separatisti nella valle del Kashmir, un’accusa che Islamabad nega. Entrambi i paesi sono dotati di armi nucleari e hanno combattuto tre guerre dall’indipendenza dalla Gran Bretagna e dalla divisione nel 1947.

In Never Give An Inch: Fighting for the America I Love (Broadside Books, 2023), Pompeo scrive di “non pensare che il mondo sappia correttamente quanto la rivalità tra India e Pakistan sia arrivata a sfociare in una conflagrazione nucleare nel febbraio 2019”.

“La verità è che nemmeno io conosco esattamente la risposta; so solo che era troppo vicino”, scrive. Pompeo afferma che “non dimenticherà mai la notte” in cui si trovava ad Hanoi a un vertice “per negoziare con i nordcoreani sulle armi nucleari” quando “India e Pakistan hanno iniziato a minacciarsi a vicenda in relazione alla disputa decennale sulla regione di confine settentrionale del Kashmir”. Dopo l’attacco alle truppe indiane che ha ucciso più di 40 soldati – “un attacco terroristico islamista, probabilmente reso possibile in parte dalle permissive politiche antiterrorismo del Pakistan”, secondo Pompeo – l’India aveva risposto con attacchi aerei all’interno del Pakistan. “I pachistani hanno abbattuto un aereo in un successivo combattimento aereo e hanno tenuto prigioniero il pilota indiano”.

Pompeo ha detto di essere stato svegliato ad Hanoi per parlare con una “controparte” indiana. “Credeva che i pakistani avessero iniziato a preparare le loro armi nucleari per un attacco. L’India, mi ha informato, stava contemplando la propria escalation”, scrive Pompeo. “Gli ho chiesto di non fare nulla e di darci un minuto per sistemare le cose.”

L’ex-segretario di Stato Usa scrive di aver iniziato a lavorare con l’allora consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton che era con lui nella “minuscola struttura di comunicazioni sicure nel nostro hotel”. Dice di aver contattato l’allora capo dell’esercito pakistano, il generale Qamar Javed Bajwa e gli disse quello che “gli indiani mi avevano detto”.

“Ha detto che non era vero. Come ci si potrebbe aspettare, credeva che gli indiani stessero preparando le loro armi nucleari per il dispiegamento. Ci sono volute alcune ore – e un lavoro straordinariamente buono da parte delle nostre squadre sul campo a Nuova Delhi e Islamabad – per convincere ciascuna parte che l’altra non si stava preparando per la guerra nucleare. “Nessun’altra nazione avrebbe fatto quello che abbiamo fatto quella notte per evitare un risultato orribile”, scrive Pompeo.

Né l’India né il Pakistan hanno finora commentato le affermazioni di Pompeo.

L’attacco del 2019 ai soldati indiani è stato rivendicato da un gruppo con sede in Pakistan, Jaish-e-Mohammad (JeM), e l’India aveva promesso di reagire. Gli attacchi aerei dell’India attraverso la linea di controllo (LoC) che divide il territorio indiano e pakistano sono stati i primi dopo una guerra nel 1971. L’India ha affermato di aver ucciso un gran numero di militanti, ma il Pakistan ha definito l’affermazione “spericolata”.