Putin schiera armi nucleari in Bielorussia

Vladimir Putin ha annunciato che porterà armi nucleari in Bielorussia. Ha spiegato che non è una violazione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Ha precisato che anche gli Stati Uniti hanno dispiegato armi nucleari nei Paesi alleati, come in Europa. Pertanto, ha detto Putin, è nel pieno diritto della Russia portare dotazioni belliche adatte alle armi nucleari in paesi alleati. In Bielorussia è già stato trasferito un piccolo gruppo di missili Iskander, che possono trasportare armi nucleari.