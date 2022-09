Putin pronto a annettere i territori del Donbass

Per gli Stati Uniti l’annessione è un furto di terre. Anche Erdogan critico verso la Russia. La Finlandia chiude la frontiera per i russi.

Continuano le accuse a distanza sulle esplosioni ai gasdotti Nord Stream. Nel frattempo è stata scoperta una quarta falla dopo le tre evidenziate in questi giorni. La Russia si difende dalle accuse di sabotaggio e rimanda al mittente puntando il dito sugli Stati Uniti. Intanto si inasprisce la tensione attorno al referendum di annessione dei territori occupati nel Donbass. Vladimir Putin ha annunciato la firma a Mosca del trattato di annessione, scatenando le reazioni internazionali. Washington fa sapere che non riconoscerà mai il risultato del referendum che definisce un furto di terre. Sulla questione esce allo scoperto anche la Turchia, il cui presidente Recep Tayyp Erdogan è sempre stato morbido con il leader russo. Questa volta la scorza turca diventa più dura e da Ankara non si risparmiano critiche verso l’annessione. Erdogan ha detto a Putin che il referendum ostacola il dialogo.

Intanto, prosegue la fuga dalla Russia. La Finlandia ha annunciato che si adeguerà al blocco dei visto per i cittadini russi deciso dall’Ue e che chiuderà le sue frontiere. Nei giorni scorsi migliaia di persone si erano dirette verso il Paese scandinavo per fuggire a possibili richiami di guerra. Anche la Georgia sta assistendo a a un forte flusso di immigrati in fuga dalla Russia. Quest’ultima ha fatto allestire un check point vicino alla frontiera per arruolare i russi in fuga.

L’Unione Europea ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni se Putin annette i territori del Donbass. Su questo punto è arrivata la replica del premier ungherese Viktor Orbàn, che dice di opporsi a nuove sanzioni. Già nei giorni scorsi, il sovranista Orbàn aveva puntato il dito contro l’embargo ai russi, minacciando un referendum per decidere sulle sanzioni.

Nel marasma generale, è arrivata la minaccia della Nato: “Attenzione, siamo pronti a reagire”. E chi deve intendere, intenda.