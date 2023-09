Putin: “Fu un errore l’invasione di Ungheria e Cecoslovacchia”

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le invasioni sovietiche dell’Ungheria e della Cecoslovacchia erano sbagliate.

Intervenendo in un forum nella Russia orientale, ha affermato che non è giusto fare qualcosa in politica estera che danneggi gli interessi di altri popoli.

Le sue osservazioni arrivano mentre le truppe russe continuano a combattere in Ucraina.

L’Unione Sovietica invase l’Ungheria nel 1956 e la Cecoslovacchia nel 1968 in seguito a proteste di massa e richieste di maggiori libertà.

Il presidente Putin ha fatto questo commento al Forum economico orientale nella città russa di Vladivostok, nell’estremo oriente.