Prove di intesa sul conflitto a Gaza vanno in scena a Parigi. Quattro Stati stanno conducendo trattative per ottenere la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas in cambio di un cessate il fuoco. Stati Uniti, Egitto, Israele e Qatar hanno raggiunto un accordo per la liberazione di 136 ostaggi israeliani in diverse fasi. L’intesa è stata presentata a Hamas e si attende una decisione.

L’annuncio è dell’emittente americana Nbc News e arriva in un momento di alta tensione nella regione mediorientale. Nel giro di 24 ore miliziani iracheni filo-iraniani hanno colpito una base militare Usa in Giordania vicina al confine tra Siria e Iraq, uccidendo tre soldati Usa. Gli israeliani hanno attaccato Damasco, uccidendo 7 iraniani. I ribelli filo-sciiti Houthi hanno colpito una nave statunitense nel Golfo di Aden.

Sulla trattativa in corso arriva con tutto il suo peso di macigno la conferenza dei ministri di Benjamin Netanyahu, che racconta il quotidiano israeliano Haaretz. I ministri hanno chiesto l’espulsione dei palestinesi da Israele e l’insediamento dei coloni ebrei sulle terre occupate. Netta la condanna di Stati Uniti e Francia.