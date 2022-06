Proteste violente in Ecuador: c’è lo stato di emergenza

By

Coprifuoco, divieto di riunione e stop a internet. In Ecuador è stato di emergenza per le proteste violente contro il caro prezzi dei carburanti.

Il presidente dell’Ecuador Guillermo Lasso ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle violente proteste contro il governo per l’aumento dei prezzi del carburante.

Le manifestazioni sono sfociate in scontri tra le comunità indigene, che hanno coinvolto studenti e lavoratori, e la polizia nelle province di Pichincha (dove si trova Quito) e nelle vicine Cotopaxi e Imbabura. È in queste tre zone che scatta lo stato di emergenza voluto dal presidente Lasso. Il governo potrà quindi mandare i militari per reprimere le proteste.

Le contestazioni riguardano il raddoppio del prezzo del diesel e l’aumento di quello della benzina nel giro di due anni. Rispetto al 2020 il diesel è passato da 1 dollaro a 1,90 per gallone ( circa 3,8 litri), mentre la benzina da 1,75 è salita a 2,55 dollari.

Le misure, come riporta la stampa locale, scattano dal 18 giugno e restano in vigore per 30 giorni.

Tra le restrizioni previste ci sono il divieto di riunione e associazione, il blocco di internet e telefoni cellulari, coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Al divieto di circolazione sono previste eccezioni per motivi di lavoro.

Per Leonidas Iza, presidente del Conaie, la confederazione delle comunità indigene, le misure del governo sono la prova del successo dello sciopero nazionale proclamato una settimana fa.