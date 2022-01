La regista neozelandese si aggiudica con “Il potere del cane” i premi per la migliore regia e il migliore film drammatico.

l potere del cane’ e ‘West Side Story’ trionfano nell’edizione 2022 dei Golden Globe, la settantanovesima, senza red carpet né diretta tv dopo le polemiche che colpirono lo scorso anno la giuria. Il premio a Jane Campion per Il potere del cane fa della regista neozelandese la seconda donna a ottenere il riconoscimento per il miglior film drammatico. Il remake del celeberrimo ‘West Side Story’ firmato da Steven Spielberg si è imposto come miglior musical.

‘Encanto’, la produzione Disney che racconta di una famiglia residente tra le montagne della Colombia, si è aggiudicato il premio per la migliore pellicola di animazione.Nicole Kidman e Will Smith hanno ottenuto il primo come miglior attrice e migliore attore nelle produzioni drammatiche per le rispettive interpretazioni in ‘Being the Ricardos’ e in ‘King Richard’. La miglior serie televisiva drammatica è stata giudicata ‘Succession’, della HBO.

In questo articolo avevo elencato i 10 film che meritavano di correre per l’ambita statuetta.

L’evento di quest’anno è stato drasticamente ridotto: si è svolto senza la presenza di celebrità e la cerimonia non è stata nemmeno trasmessa in televisione.

La natura “incognita” dell’evento di quest’anno segue le accuse di corruzione e dubbi sulla giuria. Di conseguenza, si è svolto a Los Angeles senza un tappeto rosso o un accesso ufficiale alla stampa.

L’evento normalmente costellato di star e pieno di battute è stato sostituito da aggiornamenti periodici dal sito Web dei Golden Globes e dagli account ufficiali dei social media.

Cinema: i premi

Miglior film drammatico: “The Power of the Dog”

Miglior commedia o musical: “West Side Story”

Miglior attore, drammatico: Will Smith, “King Richard”

Miglior attrice, drammatico: Nicole Kidman, “Being the Ricardos”

Miglior attore, musical: “Andrew Garfield,” “Tick,Tick… Boom!”

Miglior attrice, musical: Rachel Zegler, “West SideStory”

Miglior regista: Jane Campion, “The Power of the Dog”

Miglior film di animazione: “Encanto”

Miglior film straniero: “Drive My Car”