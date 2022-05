Politica internazionale: i cinque giornali Usa da leggere

Quali sono i giornali Usa da leggere maggiormente per comprendere meglio i fatti di politica internazionale? I consigli di Notiziario Estero.

Chi segue gli affari internazionali non può non leggere la stampa estera e, tra questa, quella degli Stati Uniti. In America ci sono migliaia di testate giornalistiche. Ma quali sono quei quotidiani da consigliare per comprendere la politica internazionale? Notiziario Estero ha selezionato le testate più autorevoli utilizzate come fonti del Magazine. Ecco i cinque giornali Usa da leggere per capire meglio cosa succede nel mondo.

1. Washington Post. Indubbiamente number one. Tratta ampiamente le questioni internazionali. Sono celebri le sue inchieste.

2. New York Times. Non poteva mancare tra i migliori cinque giornali Usa. Il quotidiano di New York dedica molte pagine agli esteri. Si contende il titolo con il Post, che rimane comunque il preferito.

3. Boston Globe. Il giornale di Boston ha spesso approfondimenti firmati da autorevoli studiosi e osservatori della politica estera. Forse troppo legato alla cultura old English, rimane un punto fermo del giornalismo made in Usa.

4. Wall Street Journal. Con un taglio più economico, il quotidiano finanziario di New York non lascia nulla al caso e dedica ampio spazio alla politica internazionale. Unico difetto: è a pagamento anche online. Ogni tanto ci regala qualche articolo gratuitamente.

5. Los Angeles Times. Un po’ avaro di notizie estere rispetto ai media precedenti. Tuttavia si distingue per i buoni approfondimenti e reportage.