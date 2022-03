La Cina può giocare una partita importante sulla questione ucraina. I cinesi sono forse gli unici che possono convincere Putin.

Chi può mediare nella guerra in Ucraina? La risposta è una: può mediare con buone chance di successo solo chi è più rispettato da Vladimir Putin. Questo Stato è la Cina.

Pechino ha le carte in regola per fare un’azione sul presidente russo e convincerlo a fare marcia indietro. I cinesi sono però abili diplomatici. Sanno che in gioco c’è il disegno della carta geopolitica in Europa e l’equilibrio non solo di potenza ma anche di rapporti economici.

La diplomazia cinese ha mantenuto finora un atteggiamento di cautela e pragmatismo. Da una parte non vuole mostrarsi troppo coinvolta con la Russia, dall’altra vuole fare sapere alla Russia che non sta dalla parte di Nato e Stati Uniti.

Se c’è un Paese per il quale il tempo gioca a favore è proprio la Cina. Pechino non ha fretta di chiudere questa guerra. Nel Pacifico si apre per i cinesi una situazione favorevole dal momento che gli Stati Uniti sono impegnati a monitorare la questione ucraina. L’Europa continua a essere un buon sbocco di mercato e un territorio di futuri investimenti. Questo nonostante la leadership cinese non abbia aderito al sistema sanzionatorio verso la Russia.

Quando la Cina percepirà che anche il suo tempo sta per scadere, allora si darà da fare in Ucraina e aumenterà il passo. Ciò non significa che scenderà in campo al fianco della Russia. Certo tutto è possibile ma è alquanto improbabile che Pechino sacrifichi il redditizio mercato occidentale sull’altare dei deliri di Vladimir Putin. Molto più probabile un impegno cinese per convincere il presidente russo a trovare un compromesso e a far cessare la voce grossa dei cannoni.

La Cina ha un’arma a doppio taglio. Da una parte ci sono gli interessi economici cinesi sia in Ucraina sia in Russia. Per questo mantiene un rapporto ambiguo e guarda a una soluzione politica e di stabilità. Dall’altra c’è il grande progetto della nuova Via della Seta cinese. Questa attraversa, a suon di investimenti miliardari, l’Asia, il Mediterraneo, l’Europa e l’Africa.

In Europa il punto strategico sono l’Italia e la Grecia. In particolare, ai cinesi interessa Roma. Il governo italiano ha sottoscritto un’intesa nel 2019 -governo di Giuseppe Conte- con la Cina aderendo alla via della Seta. Sebbene il governo di Mario Draghi abbia poi ridimensionato quell’impegno, i cinesi considerano l’Italia un Paese strategicamente importante. Per questo motivo, Roma può giocare un ruolo importante nella diplomazia internazionale volta a convincere Putin a cessare il conflitto.

La Cina, scrivevo, è il solo Paese che Vladimir Putin può ascoltare. E che può convincere il presidente russo. Un motivo è proprio questa sua posizione di equidistanza dal conflitto. In secondo luogo, Pechino può offrire una sponda e un rifugio all’economia russa. In terzo luogo, Mosca si sente le spalle coperte a est in caso di allargamento del conflitto a ovest. Sa che da oriente non arriva alcuna minaccia e può evitare una sindrome da accerchiamento. La Cina infine è un valido referente all’interno delle sedi internazionali dalle quali la Russia è stata estromessa. Putin sa che la Cina, per la sua storia e tradizione culturale, non appoggerà mai l’Occidente contro la Russia.

Per tutti questi motivi, la Cina è la carta da giocare per fermare Putin. L’incontro romano tra americani e cinesi apre la strada alla possibilità di questo intervento diplomatico di Pechino. L’Europa, e l’Italia in particolare, dovrebbero spingere l’acceleratore e convincere i cinesi. In cambio potrebbero offrire prospettive economiche allettanti. Sempre che dai round di negoziati russo-ucraini un Putin sempre più stremato non decida di fermare l’aggressione.