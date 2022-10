Perché l’alta tensione tra Grecia e Turchia può creare un conflitto

Entrambi i Paesi votano a giugno 2023. Un incidente militare causato dall’alta tensione tra Grecia e Turchia può sfociare in un conflitto.

Secondo alcuni funzionari greci le relazioni con la Turchia sono così tese, in vista delle elezioni in entrambi i paesi il prossimo giugno, che è possibile un incidente militare nell’Egeo o nel Mediterraneo orientale che potrebbe innescare un conflitto più ampio. Lo riporta l’emittente Al Jazeera. La Grecia sospetta che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan cercherà di creare una crisi di sicurezza nazionale per aumentare la sua popolarità, in declino dopo 20 anni al potere.

“Fino al 2021 ho sempre detto che non c’erano rischi di guerra, ma ora non posso più dirlo”, ha spiegato a Al Jazeera l’ammiraglio greco Alexandros Diakopoulos, oggi in pensione. Risponde l’ambasciatore turco a Atene, Burak Ozugergin, che ammette l’alta tensione tra Grecia e Turchia ma ritiene che possa essere gestita.

Le relazioni sono rimaste tese da quando i due alleati della NATO hanno sfiorato lo scontro due anni fa. La marina greca e quella turca si sono provocate a vicenda nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale per un’intera estate dopo che la Turchia ha inviato una nave da ricognizione alla ricerca di petrolio e gas sottomarini nelle acque che la Grecia rivendica come sua giurisdizione ai sensi del diritto internazionale. La Turchia ha affermato che non sarà dissuasa dalle attività di esplorazione in quest’area e cerca di proseguire le sue indagini con perforazioni esplorative.