Strategia globale di accerchiamento dell’Occidente? Oppure semplice tentativo di accaparrarsi risorse? Perché la Russia riapre l’ambasciata in Burkina Faso?

La Russia ha riaperto la sua ambasciata in Burkina Faso il 29 dicembre 2023, dopo più di 30 anni di chiusura. La cerimonia di riapertura si è svolta nella capitale Ouagadougou, alla presenza del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e del ministro degli Esteri burkinabé Alpha Barry.

La decisione di riaprire l’ambasciata russa è stata presa in seguito al colpo di stato militare che ha rovesciato il governo civile del Burkina Faso nel settembre 2022. La giunta militare che ha preso il potere ha da allora intensificato i suoi rapporti con la Russia, che ha fornito al Burkina Faso armi e aiuti militari.

La riapertura dell’ambasciata russa è un segno del crescente interesse della Russia per l’Africa occidentale. La Russia sta cercando di espandere la sua influenza in questa regione, che è ricca di risorse naturali e strategicamente importante.

I motivi specifici della riapertura dell’ambasciata russa in Burkina Faso sono ancora da chiarire. Tuttavia, è probabile che la Russia stia cercando di rafforzare i suoi legami con la giunta militare burkinabé e di espandere la sua presenza in Africa occidentale.

Ecco alcuni possibili motivi della riapertura dell’ambasciata russa in Burkina Faso:

La Russia sta cercando di aumentare la sua influenza in Africa occidentale. La regione è ricca di risorse naturali, come petrolio, gas e minerali, e strategicamente importante, in quanto si trova vicino al Mediterraneo e all’Oceano Atlantico.

La Russia sta cercando di contrastare l’influenza degli Stati Uniti e dell’Unione Europea in Africa occidentale. Le due potenze occidentali sono tradizionalmente i principali partner dei paesi africani, ma la Russia sta cercando di erodere la loro influenza.

La Russia sta cercando di vendere armi e aiuti militari al Burkina Faso. Il paese è in uno stato di instabilità politica e militare, e la Russia è un importante fornitore di armi e aiuti militari.

La riapertura dell’ambasciata russa in Burkina Faso è un evento significativo che potrebbe avere un impatto sulla politica regionale.