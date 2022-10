Perché la Cina invita i suoi cittadini a lasciare l’Ucraina

Pechino ha qualche notizia in più sui piani di Putin? Siamo vicini a una nuova escalation del conflitto? La Bielorussia dice che non prende parte alle operazioni militari.

La Cina ha esortato i suoi cittadini a lasciare l’Ucraina. L’invito è arrivato a mezzo stampa dal ministero degli esteri cinese e dall’ambasciata di Pechino a Kiev. Si tratta ufficialmente di una misura di sicurezza e di precauzione. Rimane il dubbio se non ci sia dell’altro dietro l’invito all’evacuazione. Le autorità cinesi hanno qualche notizia in più dagli ambienti politici russi? La special relationship tra Xi Jinping e Vladimir Putin induce a pensare che i cinesi possano conoscere i piani del presidente russo o, almeno, le sue prossime mosse. In quasi otto mesi di guerra. Pechino non si è mai molto preoccupata di invitare i cittadini a abbandonare la Russia. Se lo fa in questo momento, può significare che siamo vicini a un’ulteriore escalation del conflitto.

La Bielorussia non partecipa al conflitto

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha messo in chiaro che la Bielorussia non partecipa né ha intenzione di partecipare al conflitto in Ucraina. In un’intervista all’americana Nbc ha ripetuto che nessuno, riferendosi alla Russia, ha chiesto al governo di Minsk di partecipare all’operazione militare e mai succederà.

Il fronte di guerra

Mentre la Russia attacca Zaporizhia con droni kamikaze, gli Stati Uniti annunciano la fornitura di aiuti militari all’Ucraina per 725milioni di dollari. Interviene anche Parigi che annuncia l’addestramento di duemila soldati ucraini in Francia. L’Iran, accusato di avere dato droni alla Russia, ha negato qualsiasi fornitura. Attacco russo alla città di Nikopol con sette civili rimasti feriti. Respinto invece quello sulla città di Backmut, situata tra il Donetsk e il Lugansk. Sirene hanno suonato nella regione di Kiev. All’alba del 15 ottobre una controffensiva ucraina ha sfondato il fronte russo nella regione di Kherson, spingendosi fino alla città di Berislav e in direzione del fiume Dnepr. Per Mosca, l’attacco ucraino è invece fallito.

Cosa succede in Ucraina