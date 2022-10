Perché Israele colpisce l’aeroporto internazionale di Damasco

I missili di Israele hanno colpito l’aeroporto internazionale di Damasco, Siria. Il raid dell’esercito con la stella di David era rivolto a colpire la capitale e altre città siriane. I missili, intercettati dai militari siriani, sono caduti in altre aree e in particolare vicino allo scalo siriano. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, quello in corso è il 26esimo bombardamento di Israele nel 2022. L’attacco israeliano è avvenuto in contemporanea con un’altra notizia: l’incontro a Damasco di una delegazione di Hamas con le autorità siriane. Un meeting che non avveniva dal 2012. Israele prova a spezzare la formazione di un possibile asse tra gli integralisti palestinesi e re Assad. Ma non è solo Hamas. L’intervento israeliano in Siria, sempre più frequente, punta anche a colpire obiettivi iraniani.

Quei raid israeliani in Siria

