Perché il Pakistan è sotto attacco dell’Isis e dei talebani

Attentatori suicidi colpiscono il Pakistan uccidendo decine di persone. Pesa l’instabilità politica ed economica del paese.

Il Pakistan è sotto attacco? Una bomba al bordo della strada ha colpito un veicolo che trasportava un politico locale e i suoi amici nel sud-ovest del Paese. L’esplosione ha ucciso lui e altri sei. In un altro attentato, due persone sono morte nel nord-ovest.

L’attacco che ha ucciso sette persone il 7 agosto è avvenuto a Kech, una città nella provincia del Baluchistan. Il politico ucciso, Ishaq Yaqub, apparteneva Baluchistan Awami Party. Non è chiaro chi ci sia dietro l’attacco.

Per anni, il Baluchistan è teatro di una ribellione da parte di piccoli gruppi separatisti e nazionalisti. Lamentano discriminazioni e chiedono una quota più equa delle risorse e della ricchezza della loro provincia.

Poche ore prima dell’attentato in Baluchistan, un attentatore suicida ha fatto esplodere il suo veicolo carico di esplosivo in un’ ex-roccaforte dei talebani pakistani, uccidendo una coppia in un’auto vicina.

L’attacco è avvenuto nel Nord Waziristan, un distretto nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa nel nord-ovest del Pakistan, al confine con l’Afghanistan.

Nessuno ha rivendicato l’esplosione dell’autobomba, ma i sospetti ricadono sui talebani pakistani, noti come Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), che hanno intensificato gli attacchi alle forze di sicurezza dallo scorso anno.

Il TTP è un gruppo separato ma stretto alleato dei talebani afghani, che hanno preso il potere nel vicino Afghanistan nell’agosto 2021. A gennaio 2023, il gruppo ha firmato un attacco suicida in una moschea di Peshawar, causando 88 morti e oltre 150 i feriti.

A fine luglio 2023 l’Isis ha rivendicato un attacco in Pakistan che ha causato 54 morti nel distretto di frontiera di Bajaur. Un kamikaze con un giubbotto carico di esplosivo si è fatto esplodere nella città di Khar.

Il Pakistan sta vivendo una profonda crisi politica e economico- finanziaria con un’inflazione galoppante e la rupia in caduta libera. Il Fondo Monetario Internazionale ha concesso un maxi-prestito a agosto 2022 per impedire il default del Paese.

Inoltre, c’è l’instabilità politica. L’ex primo ministro pakistano Imran Khan è stato arrestato nella sua casa di Lahore il 5 agosto 2023 dopo che un tribunale lo ha riconosciuto colpevole di corruzione e lo ha condannato a tre anni di carcere.

L’ex star internazionale del cricket aveva da tempo annunciato che sarebbe stato arrestato per impedirgli di partecipare alle elezioni che si terranno prima della fine dell’anno.

Chiunque sia condannato per un reato penale di solito non può partecipare alle elezioni o ricoprire cariche in Pakistan.

Khan, 70 anni, ha dovuto affrontare una serie di cause giudiziarie per accuse che ha affermato essere politicamente motivate da quando è stato rimosso dal potere con un voto di sfiducia lo scorso anno, e non era presente quando è stato condannato. A novembre 2022 è stato colpito alle gambe in un attentato.

A maggio, è stato arrestato e detenuto per poco tempo a Islamabad, scatenando disordini mortali durante i quali i sostenitori del suo partito pakistano Tehreek-e-Insaf (PTI) si sono riversati nelle strade e si sono scontrati con la polizia.

All’indomani del suo rilascio dopo tre giorni di detenzione, PTI è stato preso di mira da una repressione con migliaia di arresti, denunce di intimidazioni e imbavagliamento dei media.

In questo vuoto della politica e forte instabilità economica del Pakistan, si fanno avanti i movimenti estremisti.