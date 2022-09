Nixon fu esposto a radiazioni nella sua visita a Mosca del 1959

By

Alcuni documenti declassificati hanno svelato che Nixon, allora vice-presidente Usa, fu esposto con la moglie a livelli significativi di radiazioni.

Richard Nixon e sua moglie, Pat, furono esposti a radiazioni potenzialmente dannose mentre soggiornavano nella residenza dell’ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca nel 1959, secondo documenti declassificati dei servizi segreti.

Nixon, che all’epoca era vicepresidente, non fu informato della minaccia e il Dipartimento di Stato fu informato solo nel 1976, quando un membro dei suoi servizi segreti, James Golden, rivelò che le apparecchiature di rilevamento avevano misurato livelli significativi di radiazioni dentro e intorno alla camera da letto dei Nixon nella residenza, Spaso House.

Golden ha spiegato che in seguito è stato detto dal Dipartimento di Stato a Nixon di essere stato esposto a “dosi massicci” di radiazioni ionizzanti prodotte da una batteria atomica utilizzata dalle spie sovietiche per alimentare i dispositivi di microspia nascosti nell’edificio. Tuttavia, Golden aveva dei dubbi su quella spiegazione e non è stata confermata.

L’incidente è stato già segnalato dopo le rivelazioni di Golden nel 1976. Questa è la prima volta che la documentazione è stata resa disponibile online, dopo una richiesta alla biblioteca presidenziale Nixon dal National Security Archive della George Washington University. Uno degli analisti senior dell’archivio, William Burr, che ha avanzato la richiesta, ha affermato che “questo episodio insolito e praticamente sconosciuto della guerra fredda merita più attenzione in modo che i misteri che lo circondano possano essere risolti”.

I documenti sono stati pubblicati come parte di una serie sull’uso sovietico di radiazioni di diverso tipo contro obiettivi statunitensi, inclusa l’esposizione dell’ambasciata americana a Mosca alle radiazioni a microonde per molti anni. I documenti hanno una nuova rilevanza alla luce dell’attuale mistero che circonda la sindrome dell’Avana, un gruppo di sintomi per lo più neurologici subiti da decine di diplomatici e spie statunitensi negli ultimi anni.

