New York trasforma gli hotel in rifugi per migranti

Lo storico Roosevelt Hotel nel centro di Manhattan ha chiuso i battenti tre anni fa, ma presto sarà di nuovo in funzione, riaprendo per accogliere un afflusso anticipato di richiedenti asilo proprio mentre altri hotel di New York City vengono convertiti in rifugi di emergenza. Il sindaco Eric Adams ha annunciato che la città utilizzerà il Roosevelt per fornire alla fine fino a 1.000 stanze per i migranti che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane a causa della scadenza delle regole dell’era della pandemia, note collettivamente come Titolo 42, che avevano permesso al governo federale di funzionari per respingere i richiedenti asilo dal confine degli Stati Uniti con il Messico. In tutta la città, hotel come il Roosevelt che serviva i turisti solo pochi anni fa si stanno trasformando in rifugi di emergenza, molti dei quali in posizioni privilegiate a pochi passi da Times Square, dal sito commemorativo del World Trade Center e dall’Empire State Building. Un mandato legale impone alla città di fornire riparo a chiunque ne abbia bisogno.