Nato: Ursula von der Leyen sarà il prossimo segretario generale?

Ursula von der Leyen correrà per la carica di segretario generale della Nato. Lo riporta il quotidiano britannico The Sun, citando fonti diplomatiche di Londra. Der Leyen attualmente è la presidente della Commissione Europea, carica che scadrà a fine anno. Il segretario generale della Nato, il danese Jens Stoltenberg, finisce il mandato il 30 settembre. Secondo quanto riporta il Sun, il governo britannico del premier Rishi Sunak si opporrà alla sua candidatura. Londra sostiene il ministro in carica della difesa Ben Wallace. Tra gli altri candidati in corsa ci sono Kaja Kallas, la premier dell’Estonia, e Chrystia Freeland, ministra delle finanze canadese. La prima si sarebbe tirata fuori dalla corsa, mentre la seconda ha scarse possibilità dal momento che il Canada non ha raggiunto il tetto del 2% del Pil in spese per la difesa come richiesto dall’Alleanza Militare.