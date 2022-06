Fonti del ministero della difesa russo, citate dall’agenzia Interfax, dicono che sono in corso esercitazioni militari della Russia nella zona di Ivanovo, regione a nord di Mosca. Sarebbero impiegati mille uomini oltre a armamenti e veicoli strategici come gli Yars in grado di lanciare missili balistici intercontinentali. La notizia arriva mentre Joe Biden ha dato il via libera alla consegna di missili a lungo raggio come gli Himalaie, pur specificando che devono avere una funzione difensiva. Volodymyr Zelensky ha subito appoggiato Biden con una dichiarazione nella quale ha specificato che non è sua intenzione usare i missili per attaccare la Russia ma solo a scopo difensivo.