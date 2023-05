Il passo importante della missione vaticana in Ucraina

La missione di pace del Vaticano in Ucraina è un passo importante. Papa Francesco ne ha parlato durante la conferenza stampa di ritorno dal suo viaggio da Budapest. Bergoglio non ha rivelato molto, ha solo aggiunto che ne parlerà in futuro. È importante che ci sia in corso una missione vaticana in Ucraina. In questo post parlavo della strategia di pace che deve passare dalla troika Vaticano-Brasile-India. Le condizioni ci sono tutte. Santa Sede e Brasile hanno già fatto dei passi. Ora tocca all’India. Diplomazia? Eppur si muove.