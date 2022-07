Il 2021 è stato un anno proficuo per il mercato immobiliare. Infatti, il bilancio si è chiuso con una crescita del 34% rispetto all’anno precedente, ed untotale di 749mila compravendite. Considerando i dati positivi di partenza e i prezzi degli immobili in crescita, ci si chiede come sarà il mercato immobiliare nei prossimi mesi. Purtroppo, lo scenario attuale è incerto e ciò si riversa su tutti i mercati, pertanto è impossibile fare delle stime precise. Tuttavia, grazie a bonus ed agevolazioni fiscali, acquistare casa nel 2022 risulta essere ancora conveniente per gli italiani, pertanto potrebbe essere il momento giusto per effettuare un confronto dei mutui casa e trovare la soluzione abitativa perfetta.

Il costo delle case aumenterà nel 2022?

Le vendite di immobili nel 2022 diminuiranno, per via dell’inflazione e delle incertezze sul mercato. Infatti, gli aumenti delle materie prime causano la riduzione del potere d’acquisto da parte delle famiglie, e di conseguenza una riduzione di risorse da investire nel mercato immobiliare. Inoltre, si prevede un aumento dei tassi di interesse dei mutui (rispetto al 2021, ma comunque più bassi se confrontati con quelli degli anni precedenti) e dei prezzi delle case, dovuto ad un costo più elevato dei materiali utilizzati per costruire. Le stime parlano di almeno il 3% in più rispetto al 2021. In più, le erogazioni dei mutui saranno ridimensionate di almeno 8 miliardi di euro. Tutto ciò ha come conseguenza un aumento degli affitti, con una variazione mensile media di circa il 2%.

Il mercato immobiliare nel 2022

L’andamento del mercato immobiliare nei primi mesi di quest’anno ha registrato ancora un trend ottimistico della domanda, con un leggero calo dell’offerta, anche se inferiore rispetto agli anni precedenti.

Questo risultato è stato registrato nonostante le preoccupazioni degli italiani, per la situazione Covid e per lo scenario di politica internazionale che vede un conflitto tra Ucraina e Russia lontano dalla pace e l’aumento delle materie prime, che hanno portato ad un relativo aumento dei prezzi di costruzione delle abitazioni.

Gli investimenti immobiliari al momento sono ancora una tipologia di investimento di lungo periodo preferita dagli italiani, ma nel futuro, con una situazione geopolitica e economica instabile, non possiamo prevedere quali saranno le percentuali che registrerà il mercato immobiliare.

Bonus per acquistare casa nel 2022

Acquistare casa nel 2022, nonostante gli aumenti, può rivelarsi conveniente specialmente per i giovani con un’età inferiore ai 36 anni. Il mutuo giovani, ad esempio, permette di usufruire di una garanzia statale per un importo che copre dall’80% al 100% del valore dell’immobile, fino ad un massimo di 250.000 euro. Il MEF, infatti, ha istituito un fondo volto ad incentivare l’acquisto di una prima casa, al quale, però, è possibile accedere solo dopo aver richiesto un mutuo. Inoltre, i giovani under 36 con ISEE non superiore ai 40.000 euro, godono di esenzione dall’imposta sostitutiva del mutuo. Bisogna ricordare, poi, che sono ancora attivi alcuni dei bonus previsti dal governo per ristrutturare le abitazioni, come il superbonus al 110% e l’ecobonus, pertanto potrebbe essere una scelta intelligente acquistare una casa da ristrutturare e poi risparmiare sugli interventi per rimetterla a nuovo.