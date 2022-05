L’Ucraina accusa l’Ungheria: sapeva in anticipo dell’attacco russo

Kiev punta il dito contro Orbàn: voleva parti del territorio ucraino.

L’Ungheria sapeva in anticipo dell’attacco russo. Il governo di Kiev ha accusato Budapest di essere stata preventivamente avvertita da Vladimir Putin che avrebbe invaso il territorio ucraino. Lo ha detto Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina. Danilov ha anche fatto intendere che l’Ungheria aveva probabilmente calcolato di impadronirsi di una parte di territorio. Per Kiev dunque l’Ungheria coopera con la Russia.

Accuse pesanti, quelle ucraine riportate dal Kiev Independent, nei confronti del governo di Viktor Orbàn. Rivolte verso un Paese che è sia membro dell’Unione Europea sia della Nato. Se così fosse, si aprirebbe una profonda frattura politica all’interno delle due organizzazioni internazionali per la presenza di una “quinta colonna”. Uno Stato “collaborazionista” che potrebbe avere tentato anche la spaccatura dell’Ue attraverso il gruppo di Visegrad (il patto di cooperazione tra i Paesi dell’Europa orientale nell’Ue). Non sarebbe dunque una casualità la decisione di Orban di non fornire armi all’Ucraina, vietando l’utilizzo del territorio ungherese per far transitare forniture e equipaggiamenti. Infine, non è d’accordo a bloccare l’approvvigionamento di gas russo. Tutte prese di posizione che sembrano confermare le accuse di Kiev.