Lombardia: l’agricoltura cambia volto

Come cambia volto l’agricoltura lombarda.

In Lombardia è un proliferare di aziende che associano all’attività agricola e zootecnica quella di ristorazione, agri-ippoturismo e maneggio. Questo fenomeno prende il nome di riconversione, e sta interessando un numero crescente di aziende agricole e zootecniche in Lombardia e nella nostra zona.

I campi e le attività zootecniche sono stati a lungo la grande passione e il lavoro degli agricoltori, ma, a quanto pare, non costituiscono più una fonte di reddito sufficiente. Sono molte le aziende agricole lombarde ad aver iniziato a offrire servizi di vendita al dettaglio di ortaggi, verdura, uova, formaggi e miele, puntando sulla valorizzazione del prodotto a chilometro zero, Altrettante sono diventate i fornitori di fiducia dei ristoranti e altre ancora hanno iniziato a convertire le stalle per le mucche in box per cavalli.

Per sostenere il fatturato, la tendenza è quella di estendere il campo d’azione della propria attività, dai campi alle aziende agrituristiche, dagli allevamenti ai maneggi per cavalli. La villeggiatura green è una tipologia turistica molto apprezzata a livello internazionale e scelta da una percentuale crescente di viaggiatori nel nostro Paese. Vediamo quali aziende si sono convertite all’agri-ippoturismo.

Agriturismo Ranch El Vaquero, Gussago

Nel comune di Gussago, in Franciacorta in provincia di Brescia, la struttura ricettiva Agriturismo Ranch El Vaquero, associato a Confagricoltura, si propone come fattoria didattica, sede di un grest estivo. Ai visitatori è consentito esplorare il giardino interno e i recinti dei cavalli e pony dell’allevamento, nonché di conigli, cani, vitelli, oche e galline.

Ranch e Resort Pietracavalla, Soiano del Lago

Anche l'agriturismo Ranch e Resort Pietracavalla nel comune di Soiano del Lago, in provincia di Brescia, a pochi chilometri dal Lago di Garda è dotato di maneggio e piscina. Tra un'attività e l'altra potete rilassarvi in accoglienti camere in stile country dotate di tutti i comfort. Più tranquillo e meno conosciuto ma altrettanto suggestivo dei più famosi laghi di Como e Maggiore, il Lago di Garda è uno spettacolo da ammirare ed esplorare, circondato da fitti boschi, montagne, castelli, cascate e sentieri storici.

Parco del Chiese, Bedizzole

Si segnala anche Parco del Chiese, tipica cascina lombarda immersa nel verde del Parco Fluviale del Fiume Chiese, nel comune di Bedizzole in provincia di Brescia. All’interno della struttura è possibile svolgere un ampio ventaglio di percorsi didattici e attività ludico-ricreative, dal battesimo della sella, a lezioni di equitazione, passeggiate a cavallo nel parco faunistico dell’airone e sulle colline della Valtenesi.

San Giacomo Horses & Agriturismo, Arluno

Sempre in Lombardia, non lontano dall’aeroporto di Malpensa e dal polo fieristico di Rho-Pero, nel comune di Arluno, il San Giacomo Horses & Agriturismo giace in una location da sogno, circondata dal Parco del Roccolo. A una trentina di chilometri dal capoluogo lombardo, l’agriturismo mette a disposizione degli ospiti quattro camere doppie dotate di ogni comfort, una camera matrimoniale con letto a baldacchino, suite e piccoli appartamenti dotati di TV satellitare, copertura Wi-Fi gratuita e vista sul giardino interno e sui recinti dei cavalli dell’allevamento, uno dei più importanti dell’intero panorama nazionale. Le suite e gli appartamenti sono finemente arredati con mobili d’epoca, e comprendono un angolo cottura e soggiorno.

Presso l’agriturismo potrete fare visita e conoscere il mondo dei cavalli nelle scuderie con la pratica dell’ippoturismo, gustare ogni mattina una ricca e squisita prima colazione a buffet a base di prodotti naturali locali, noleggiare biciclette per esplorare la campagna circostante e visitare le attrazioni naturalistiche e storiche nei dintorni. Cascina San Giacomo ha ospitato per molti anni la manifestazione Cavalli a Confronto, dedicata alla selezione di prodotti italiani di qualità. Grazie al grande successo riscosso, la manifestazione Cavalli a Confronto ha cambiato venue da qualche anno, spostandosi al polo fieristico di Rho-Pero in occasione di Cavalli a Milano.