Lo Yemen ci riprova. Al via i negoziati in Arabia Saudita

I ribelli Houthi dello Yemen saranno in Arabia Saudita per negoziare un cessate il fuoco permanente e porre fine alla lunga guerra nel paese. La visita, programmata per il 21 settembre, fa sperare in una svolta del conflitto che ha provocato centinaia di migliaia di morti per cause dirette ma anche indirette come la carestia. La mediazione dei negoziati sarà dell’Oman. La visita arriva cinque mesi dopo che i funzionari sauditi hanno tenuto colloqui a Sanaa e mentre il cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite continua in gran parte a reggere nonostante sia ufficialmente scaduto in ottobre. Lo Yemen affronta una guerra da quando gli Houthi hanno preso il controllo di Sanaa, nel settembre 2014, provocando un intervento militare guidato dall’Arabia Saudita nel marzo successivo nel tentativo di ripristinare il governo riconosciuto del paese.