Lite a distanza tra Cina e Stati Uniti riguardo al Mar Cinese Meridionale. Washington ha accusato Pechino di non rispettare il diritto internazionale perchè ha militarizzato tre delle isole artificiali che ha costruito nel Mar Cinese Meridionale. La Cina ha risposto che il dispiegamento dei mezzi militari è avvenuto su territori appartenenti alla propria sovranità. Pertanto, spiegano a Pechino, il governo cinese si muove nell’ambito del principio di sovranità. La Cina non si lascia sfuggire l’occasione per rimandare le accuse al mittente. Gli Stati Uniti, hanno spiegato dal quartier generale cinese, ha dispiegato mezzi militari da diversi anni per fare provocazioni e creare problemi. La presenza americana, secondo la Cina, minaccia la sicurezza dei Paesi costieri.