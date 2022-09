L’Italia e il gas secondo De Scalzi

L’Amministratore delegato dell’Eni spiega il piano gas italiano dal 2022 al 2024. Obiettivo: affrancarsi totalmente dal gas russo.

L’Italia ce la farà a superare l’inverno 2022 e diventerà autonoma sul gas entro il 2024. L’Amministratore delegato dell’Eni Claudio De Scalzi ne è sicuro. Ha spiegato la questione energetica intervenendo al convegno “Tecnologia e innovazione per una transizione energetica” organizzata dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

L’Italia, secondo De Scalzi, è sulla via giusta per affrancarsi dalla dipendenza dal gas russo. Gli stoccaggi stanno aumentando dalla Norvegia e dall’Algeria. L’Italia ha dunque tante alternative. I flussi sono in crescita. Quelli algerini sono arrivati a portate di 83, 84, 85 milioni di metri cubi al giorno, quindi l’Algeria sta dando una mano all’Italia. Tuttavia, ha precisato il numero uno dell’Eni, sarà necessario che dopo l’inverno 2022-23 si metta in funzione uno o due terminali di rigassificazione.

Alla fine del suo intervento, De Scalzi ha esposto il piano gas italiano: nel 2022 l’Italia riuscirà a sostituire poco più del 50% del gas russo, pari a 9.7 miliardi; nel 2023 si sostituirà l’80% del gas russo pari a 17,6 miliardi; nel 2024 tutto il gas russo sarà sostituito e l’Italia andrà in surplus.

La strategia italiana ha puntato fin dall’inizio sull’Algeria come fonte alternativa energetica. Il lavoro diplomatico condotto da Mario Draghi, Luigi Di Maio e Sergio Mattarella ha dato i suoi frutti. Tutti sono andati in visita nel Paese nordafricano per incontrare le massime autorità algerine e rafforzare le relazioni bilaterali tra Roma e Algeri. In alcuni di questi incontri è stato presente anche lo stesso De Scalzi. La fornitura di gas algerino si integra con quello norvegese. Eni da anni è presente in Norvegia, soprattutto con piattaforme marine, e ha un rapporto “privilegiato” con Oslo.

Approfondimenti

Il patto del gas tra Italia e Algeria

Cos’è l’accordo sul gas tra Italia e Algeria

Eni e Sonatrach firmano intesa sul gas