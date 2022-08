Lo stallo istituzionale iracheno non si sblocca. La tensione nel Paese rimane altissima. Le proteste tra le fazioni rivali proseguono nella Green Zone di Baghdad e non danno segno di placarsi. Da una parte ci sono i militanti dei gruppi sciiti che hanno invaso da giorni le strade della capitale. Dall’altra i partiti più allineati con l’Iran e conosciuti come il Shia Coordination Framework (Scf). I primi sono sostenitori del potente religioso Muqtada al-Sadr, ritenuto il vincitore delle elezioni. Da giorni hanno occupato il piazzale del Parlamento con un gigantesco sit-in. Protestano per la situazione di stallo che vive il Paese dopo le elezioni dello scorso ottobre che hanno visto prevalere proprio al-Sadr. Dieci mesi dopo l’Iraq è ancora in cerca di un governo. La contro protesta arriva invece dai rivali di al-Sadr, riuniti nel Scf, e sostenitori dell’ex-premier al-Maliki uscito sconfitto dalle elezioni. Sadr però non ha la maggioranza per poter fare un governo e la situazione si è quindi ingarbugliata. Si temono scontri che possono far esplodere una tensione già molto alta. Forze di sicurezza in stato di massima allerta.